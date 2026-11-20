وزیر میراث فرهنگی در بازدید از مسجدجامع تاریخی فهرج، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین مساجد ایران، از نزدیک در جریان وضعیت موجود، مسائل و چالش‌های پیش‌روی این میراث ارزشمند قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان بازدید صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مسجد جامع روستای فهرج، ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری روستای فهرج مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک در جریان وضعیت موجود، مسائل و چالش‌های پیش‌روی این میراث ارزشمند قرار گرفتند.

همچنین در این بازدید، موضوعات مرتبط با حفاظت و صیانت از آثار تاریخی، سامان‌دهی و احیای بافت تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستای فهرج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این بازدید با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها، شناسایی مسائل و اتخاذ راهکار‌های لازم برای حفاظت، احیا و رونق گردشگری یکی از ارزشمندترین کانون‌های تاریخی استان یزد انجام شد.