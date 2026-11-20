رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه گفت: مدیریت پسماند در مازندران، به‌ویژه در روزهایی که جمعیت مسافران استان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با اشاره به حجم بالای پسماند تولیدی در استان گفت: روزانه حدود ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن پسماند در مازندران تولید می‌شود که در ایام حضور مسافران، این میزان گاهی به حدود ۶ هزار تن در روز می‌رسد؛ مدیریت چنین حجمی از زباله کار دشواری است.

پوریانی با تأکید بر همکاری دادگستری با دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات پسماند افزود: زباله و پسماند می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و از آن محصولات و ارزش اقتصادی تولید شود؛ در همین زمینه اقدامات خوبی در استان انجام شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مدیریت پسماند در استان، به‌ویژه در روز‌هایی که جمعیت مسافران افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان بوده و دادگستری استان در چارچوب وظایف خود با دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مشکل همکاری می‌کند.