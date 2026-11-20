سامانه ذی‌نفعان شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با هدف یک‌پارچه‌سازی فرآیند‌های ارتباطی، سامان‌دهی درخواست‌های کارگزاری‌ها و بهبود ارائه خدمات به ذی‌نفعان بازار سرمایه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم رونمایی از سامانه ذی‌نفعان شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، روز جمعه ٢٩ آبان‌۱۴۰۵، در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال برگزار شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در این مراسم با اشاره به نقش کارگزاری‌ها در شکل‌گیری ایده راه‌اندازی این سامانه گفت: در جلسات و تعاملاتی که در طول یک سال گذشته با کارگزاری‌ها برگزار شد، نیاز‌ها و درخواست‌های متعددی از سوی مدیران این مجموعه‌ها مطرح شد که بر اساس آنها، اولویت‌بندی طراحی سامانه در دستور کار قرار گرفت.

علی زرکش با بیان این‌که نسخه فعلی، نخستین مرحله از توسعه این سامانه است، ادامه داد: این محصول ظرفیت رشد و ارتقا دارد و راه‌اندازی آن گامی در مسیر پاسخ‌گویی به نیاز‌های مطرح‌شده از سوی کارگزاری‌ها محسوب می‌شود.

سامانه ارتباط با ذی‌نفعان، مسیر تعامل و پیگیری درخواست‌ها را یکپارچه می‌کند

مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نیز در این مراسم با اشاره به فرآیند طراحی و راه‌اندازی سامانه ذی‌نفعان گفت: در فرآیند طراحی این سامانه، تلاش کردیم پیش از هر چیز، نیاز‌های واقعی کارگزاری‌ها و هم‌چنین فرآیند‌های داخلی شرکت را به‌درستی شناسایی کنیم و محصولی متناسب با این نیاز‌ها توسعه دهیم.

سیدعلی‌اکبر جعفری با اشاره به برگزاری بیش از ۶ جلسه هم‌اندیشی با حضور نمایندگان حدود ۵۰ شرکت کارگزاری افزود: در این جلسات، مسائل و انتظارات کارگزاری‌ها بررسی و در کنار آن، فرآیند‌های داخلی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران نیز مورد مطالعه قرار گرفت تا طراحی سامانه صرفاً مبتنی بر ثبت درخواست نباشد، بلکه مسیر رسیدگی و پاسخ‌گویی به درخواست‌ها را نیز پوشش دهد.

وی با تأکید بر اهمیت یک‌پارچه‌سازی فرآیند‌ها ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه، مسیر تعامل از زمان ثبت درخواست تا ارجاع، پیگیری و تعیین تکلیف آن، در بستری ساختاریافته و قابل رصد قرار می‌گیرد. این موضوع علاوه بر فراهم کردن امکان نظارت و مدیریت بهتر فرآیند‌ها برای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، به شفافیت بیشتر و بهبود کیفیت خدمات به کارگزاری‌ها نیز کمک می‌کند.

مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان این‌که هدف از راه‌اندازی این سامانه، صرفاً ایجاد محلی برای ثبت درخواست‌ها نبوده است، اعلام کرد: رویکرد ما ایجاد یک مسیر روشن و منسجم برای تعامل با ذی‌نفعان است؛ مسیری که در آن درخواست‌ها از ابتدا تا مرحله رسیدگی و پاسخ‌گویی قابل پیگیری باشند و ارتباطات از حالت پراکنده و فردمحور به فرآیندی ساختاریافته و قابل مدیریت تبدیل شوند.

وی توسعه سامانه ذی‌نفعان را یکی از گام‌های شرکت در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای مدل ارائه خدمات دانست و افزود: ایجاد زیرساخت‌های منسجم برای تعامل و مدیریت اطلاعات، می‌تواند در مراحل بعدی زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و توسعه خدمات هوشمند را نیز فراهم کند.