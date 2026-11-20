به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی آغاز هفته بسیج را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در آستانه‌ی چهل‌وهفتمین سالروز تأسیس بسیج مستضعفین به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی و هم‌زمان با آغاز هفته‌ی بسیج، بار دیگر این حقیقت آشکار می‌شود که بسیج، نه صرفاً یک سازمان، بلکه عصاره‌ی فضایل ملت ایران و بازوی مردمی انقلاب است؛ نهادی که شالوده‌اش بر ایمان، ایثار و فرهنگ شهادت استوار شده است.

تاریخ بسیج، روایت پیوسته‌ی حماسه و فداکاری است؛ از شهدای انقلاب اسلامی و رزمندگان هشت‌سال دفاع مقدس تا مدافعان حرم و شهیدان دفاع مقدس دوم و سوم، به‌ویژه قائد شهید امت، امام خامنه‌ای. امروز نیز در میانه‌ی نبرد با پلیدترین اشرار تاریخ، یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، بسیج همچون سدی استوار در برابر دشمن و جلوه‌ای زنده از غیرت دینی، در دفاع از آرمان‌های اسلام و ایران ایستاده است.

فرارسیدن هفته‌ی بسیج را به تمامی امت حزب‌الله به ویژه بسیجیان سرافراز تبریک عرض نموده و بر این حقیقت تأکید می‌کنیم که در مکتب بسیج، شهادت پایان راه نیست، بلکه اوج شکوفایی ایمان و عالی‌ترین جلوه‌ی خدمت و ایثار است.

بی‌تردید، تداوم این مسیر نورانی که با خون پاک شهیدان آبیاری شده است، به پیروزی نهایی حق بر باطل و طلوع خورشید عدالت با رهنمود‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای خواهد انجامید.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ