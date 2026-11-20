ابراهیم‌زاده، رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب گفت: معرفی و ترویج آثار و اندیشه‌های رهبر شهید، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی بیشتر است.



ابراهیم‌زاده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: هم‌زمان با هفته کتاب، جمعی از مسئولان فرهنگی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از ناشران برای گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب به انتشارات انقلاب اسلامی آمدند.

وی افزود: ما در این دیدار درباره آثار قلمی رهبر شهید و توجه ایشان به کتاب و کتابخانه و همچنین ضرورت معرفی میراث فکری و فرهنگی ایشان گفت‌و‌گو کردیم

رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب گفت: حدود ۳۰۰ عنوان کتاب تاکنون در موضوعات مختلف از جمله سیره، اندیشه، درس‌های اخلاقی و تفسیری ایشان در انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.

وی در پایان گفت:باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی در این ایام، توجه جامعه به کتاب و کتاب‌خوانی و آثار منتشرشده از رهبر شهید افزایش یابد.