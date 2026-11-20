به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در بخش مردان این دوره از مسابقات ۱۶۴ دونده آقا از ۲۳ استان کشور با هم رقابت کردند که در پایان در رده نوجوانان: تیم‌های استان‌های همدان فارس و کردستانعناوین برتر را کسب کردند .

در رده جوانان تیم‌های زنجان، تهران و خراسان رضوی و در رده بزرگسالان تیم‌های تهران، ایلام و مرکزی به عنوان اول تا سوم معرفی شده‌اند.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت و سپس به مسابقات آسیایی ۲۷ ۲۰ چین اعزام خواهند شد.