معاون وزیر صمت گفت: بخشی از مشکلات واحد‌های تولید و صادرات‌محور با همکاری استانداری و در سطح مدیریت استان برطرف شده و مسائل باقی‌مانده که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی‌ست، شناسایی و دسته‌بندی شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمدصادق مفتح، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بازدید از واحد‌های تولیدی در شهرک صنعتی ۲ بوشهر، اظهار کرد: آسیب‌شناسی فرآیند‌های تجارت داخلی و خارجی کشور از وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است و بازدید از واحد‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های دارای ظرفیت صادراتی با هدف شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها انجام می‌شود.پ

وی افزود: در سفر‌های استانی به‌طور منظم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دیدار می‌کنیم تا مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک بشنویم و برای رفع موانع تولید و صادرات اقدام کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشی از مشکلات واحد‌های اقتصادی با همکاری استانداری و در سطح مدیریت استان برطرف شده و مسائل باقی‌مانده که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است، شناسایی و دسته‌بندی شده است.

وی ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز مسئولیت پیگیری این موضوعات را برعهده دارد تا با هماهنگی مجموعه وزارتخانه، موانع پیش‌روی فعالیت این واحد‌ها برطرف شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: دشمن به دنبال محصور کردن ایران در مرز‌های خود است، از این رو محور برنامه‌ریزی‌های تجاری کشور باید جلوگیری از محدود شدن ارتباطات اقتصادی باشد و با توسعه صادرات و تجارت خارجی ارتباط با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌ها استمرار یابد.