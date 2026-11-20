بسیج قلب تپنده دنیای اسلام وملت ایران است بسیج قلب تپنده دنیای اسلام وملت ایران است بسیج قلب تپنده دنیای اسلام وملت ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبه‌های نمازجمعه رشت با گرامیداشت آغاز هفته بسیج به برکات این یادگار عظیم امام راحل رحمت‌الله علیه اشاره کرد و گفت : در سال‌های دفاع مقدس و امروز عزت و اقتدار ما در سایه قدرت بسیج و بسیجیان رقم‌خورده و بسیجیان از سرافرازان این کشور هستند.

آیت‌الله رسول فلاحتی به ابعاد جنگ تحمیلی سوم دشمنان علیه کشورمان هم اشاره کرد و افزود: امروز به برکت حضور و ایستادگی شما ملت بزرگ در میدان دفاع و مبارزه با استکبار جهانی دامنه اختلافات در خود آمریکا گسترش یافته و جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در جنگ با ایران دچار تردید واختلاف هستند.

امام جمعه رشت به زیاده خواهی‌های دشمن هم درمنطقه اشاره کرد وگفت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تسلیم خواسته‌ها و شروط آمریکا در مذاکرات نخواهد شد و ایستادگی ملت ایران همچنان تا پیروزی کامل ادامه دارد.

وی همچنین به یاوه گویی‌های برخی کشور‌های عربی منطقه در خصوص درخواست برای گرفتن غرامت ازایران هم اشاره کرد و افزود : نباید در مقابل این کشور‌ها کوتاه بیاییم واجازه یاوه گویی به آنها بدهیم.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین به تورم و رنج ناشی از آن در جامعه هم اشاره کرد و گفت: ما قدردان تلاش‌های مسئولان در شرایط حساس کشور هستیم، اما مهار تورم و گرانی باید در اولویت اقدامات دولتمردان باشد تا فشار کمتری به مردم وارد شود.