به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی، در خطبه‌های نماز جمعه شهر اراک با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف اقتصاد کشور گفت: دشمن به دنبال ضربه زدن به توان اقتصادی ایران است، اما ظرفیت‌های کشور و توانمندی ملت ایران به اندازه‌ای است که می‌توانیم با اتکا به توان داخلی روی پای خود بایستیم.

آیت الله دری با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان افزود: دولت و مجلس باید با برنامه‌ریزی و توجه جدی به مسائل اقتصادی، در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمن هوشیار باشند.

خطیب جمعه همچنین با اشاره به شرایط پیش‌رو در تأمین و مصرف گاز گفت: امسال به دلیل مشکلات منطقه‌ای، سال دشواری در حوزه مصرف گاز خواهیم داشت و لازم است همه مردم در مصرف این انرژی صرفه‌جویی کرده و به اندازه نیاز مصرف کنند تا زمستان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با گرامیداشت هفته بسیج، جایگاه و اهمیت این نهاد مردمی را فراتر از قدرت‌های مادی دانست و ابراز داشت: بسیج مجموعه‌ای فراگیر است که دانش‌آموزان، صنعتگران و اقشار مختلف جامعه در آن حضور دارند و همین گستردگی، ظرفیت و قدرت واقعی بسیج را نشان می‌دهد.