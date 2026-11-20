نماز عبادی سیاسی جمعه، ۲۹ آبان؛
دفع حملات اقتصادی دشمن با استفاده از ظرفیتهای کشور
نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی: حملات اقتصادی دشمن را میتوان با استفاده از ظرفیتهای کشور دفع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی، در خطبههای نماز جمعه شهر اراک با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف اقتصاد کشور گفت: دشمن به دنبال ضربه زدن به توان اقتصادی ایران است، اما ظرفیتهای کشور و توانمندی ملت ایران به اندازهای است که میتوانیم با اتکا به توان داخلی روی پای خود بایستیم.
آیت الله دری با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان افزود: دولت و مجلس باید با برنامهریزی و توجه جدی به مسائل اقتصادی، در برابر فشارها و توطئههای دشمن هوشیار باشند.
خطیب جمعه همچنین با اشاره به شرایط پیشرو در تأمین و مصرف گاز گفت: امسال به دلیل مشکلات منطقهای، سال دشواری در حوزه مصرف گاز خواهیم داشت و لازم است همه مردم در مصرف این انرژی صرفهجویی کرده و به اندازه نیاز مصرف کنند تا زمستان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با گرامیداشت هفته بسیج، جایگاه و اهمیت این نهاد مردمی را فراتر از قدرتهای مادی دانست و ابراز داشت: بسیج مجموعهای فراگیر است که دانشآموزان، صنعتگران و اقشار مختلف جامعه در آن حضور دارند و همین گستردگی، ظرفیت و قدرت واقعی بسیج را نشان میدهد.