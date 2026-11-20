مدیرکل ورزش و جوانان مازندران توسعه ورزش همگانی را زمینه‌ساز ارتقای سلامت اجتماعی، شناسایی استعدادها و تقویت ورزش قهرمانی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در حاشیه همایش پیاده‌روی خانوادگی «صبح و نشاط» در سرخ‌رود، گفت: توسعه ورزش همگانی علاوه بر ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، زمینه شناسایی استعداد‌ها و تقویت ورزش قهرمانی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های ورزشی به مناسبت هفته بسیج افزود: همایش پیاده‌روی خانوادگی سرخ‌رود نیز در همین چارچوب برگزار و به‌صورت زنده از شبکه سراسری پخش شد.

بریمانی با قدردانی از مسئولان شهرستان محمودآباد، شهرداری و شورای اسلامی سرخ‌رود و دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، همراهی دستگاه‌های اجرایی را در اجرای برنامه‌های نشاط‌آفرین برای خانواده‌ها مؤثر دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به جایگاه این استان در ورزش قهرمانی کشور گفت: مازندران از استان‌های مطرح ورزش قهرمانی ایران است و فرهنگ ورزش در میان مردم استان نیز نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد و افزود: باید زمینه حضور بیشتر مردم در ورزش همگانی را در شهر‌ها و روستا‌های استان فراهم کنیم تا ضمن ارتقای سلامت جامعه، استعداد‌های ورزشی بیشتری شناسایی و پرورش داده شوند.

همایش پیاده‌روی خانوادگی «صبح و نشاط» به مناسبت هفته بسیج در محدوده جاده ساحلی گلشهر سرخ‌رود برگزار شد.