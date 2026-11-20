تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی و شهرداری تهران با هدف تقویت مدیریت دارایی‌های فکری فناوری‌های شهری، در جریان رویداد ایران پیشرو (CITEX) به امضا رسید.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این تفاهم‌نامه به امضای سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و بهزاد پایمرد، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران، رسید.

همکاری فی‌مابین در راستای تحقق رویکرد حکمرانی هوشمند، با نقش‌آفرینی معاونت علمی در جایگاه تسهیل‌گر و حامی و با تکیه بر زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های شهرداری تهران، تقویت نظام‌مند مدیریت دارایی‌های فکری در عرصه فناوری‌های شهری را دنبال می‌کند.

توسعه راه‌حل‌های فناورانه برای حل مسائل شهری، به خلق دستاورد‌ها و دارایی‌های فکری ارزشمندی منجر می‌شود که شناسایی دقیق، حفاظت قانونی و بهره‌برداری بهینه از آنها مستلزم ایجاد سازوکاری ساختاریافته است. لذا، تقویت مدیریت دارایی‌های فکری در این حوزه، ضمن صیانت از دستاورد‌های نخبگان و فناوران، بستر لازم را برای ارتقای کیفی زیست‌بوم نوآوری شهری فراهم می‌سازد.

در همین راستا، تأمین مالی ۵۰ درصدی هزینه‌های حفاظت از نوآوری‌های شهری در دفاتر ثبت اختراع معتبر خارجی و تحت معاهده PCT توسط شهرداری تهران و ۵۰ درصد دیگر توسط معاونت علمی، تسهیل روند تجاری‌سازی و کاربست عملیاتی اختراعات و نوآوری‌های شهری و همچنین برگزاری رویداد‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی تخصصی در حوزه مالکیت فکری، از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک در این تفاهم‌نامه به شمار می‌روند.

این تفاهم‌نامه، بستری کارآمد برای هم‌افزایی حداکثری ظرفیت‌های طرفین فراهم کرده و نویدبخش تقویت حکمرانی مالکیت فکری، توسعه و بهره‌برداری اثربخش از فناوری‌های شهری در کلان‌شهر تهران است.