امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: بسیج تنها یک نام یا یک نهاد نیست؛ بلکه یک فرهنگ است، فرهنگی که در آن مسئولیت‌پذیری، خدمت به خلق و حل مشکلات، از دل مردم برمی‌خیزد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: در شهر ارومیه ظرفیت محله‌محوری به‌خوبی وجود دارد و شورا‌های تحول محلات با حضور معتمدان، ریش‌سفیدان، امامان جماعت و جوانان می‌توانند مسائل را ریشه‌ای حل کنند و دشمن همواره از تفرقه میان ما سوءاستفاده کرده، اما محله‌محوری دقیقاً نقطه مقابل تفرقه است.



ماموستا مامد کلشی‌نژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به هفته بسیج مستضعفین اظهار داشت: این هفته یادآور فداکاری‌های مردمی است که با تکیه بر ایمان و خودباوری، امنیت و عزت این مرز و بوم را تضمین کرده‌اند، اما بسیج تنها یک نام یا یک نهاد نیست؛ بلکه یک فرهنگ است، فرهنگی که در آن مسئولیت‌پذیری، خدمت به خلق و حل مشکلات از دل مردم برمی‌خیزد.

وی ادامه داد: امروز رویکرد بسیج از برنامه‌محوری صرف به مسئله‌محوری و محله‌محوری تغییر یافته است و این یعنی به جای اینکه منتظر بمانیم تا از مرکز برایمان تصمیم بگیرند، خودمان در محلات آستین همت بالا بزنیم.

امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: محله‌محوری یعنی شناسایی دقیق مشکلات محله از اشتغال و معیشت گرفته تا فرهنگ و امنیت و حل آنها با مشارکت خود اهالی و با پشتیبانی دستگاه‌ها انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در شهر ارومیه این ظرفیت به‌خوبی وجود دارد و شورا‌های تحول محلات با حضور معتمدان، ریش‌سفیدان، امامان جماعت و جوانان می‌توانند مسائل را ریشه‌ای حل کنند و دشمن همواره از تفرقه میان ما سوءاستفاده کرده، اما محله‌محوری دقیقاً نقطه مقابل تفرقه است.

ماموستا کلشی‌نژاد افزود: وقتی مردم یک محله برای آبادانی و رفع مشکل خود متحد شوند، آن‌جا دیگر جایی برای دشمن باقی نمی‌ماند پس باید در هفته بسیج، هر مسجد، پایگاه و هر خانواده‌ای عهد ببندد که در حل مشکلات محله خود سهیم باشد.

وی در ادامه با تبیین بیانیه اخیر دفتر امام جمعه اهل سنت ارومیه بیان کرد: بی‌تردید این تصمیمات نه یک امر دنیوی صرف، بلکه گامی در راستای تسهیل ازدواج، کاهش آسیب‌های اجتماعی و احیای سنت نبوی در جامعه ما است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به برگزاری مجالس عروسی و ترحیم توسط اهل سنت گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که برخی مجالس از مسیر اصلی خود خارج شده و هزینه‌های گزاف برای تجملات، چشم و هم‌چشمی و اسراف، بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها گذاشته است.

وی افزود: دین مبین اسلام نه تنها از اسراف نهی کرده، بلکه بر میانه‌روی و سادگی تأکید دارد پس بنابراین تصمیم گرفته شد که مجالس عروسی و ترحیم به سمت سادگی و صمیمیت واقعی بازگردند و باید کاری کرد که ازدواج جوانان آسان شود، نه اینکه به واسطه تشریفات کمرشکن، جوانان از تشکیل خانواده محروم شوند.

وی با اشاره به تعیین مهریه اظهار داشت: در این بیانیه، سقف مهریه ۱۹ و نیم مثقال تعیین شده است و از این مقدار، ۵ تا ۱۰ مثقال خریداری شده و یا به صورت وجه نقد و معادل آن در اختیار زوج قرار می‌گیرد و مابقی بر ذمه داماد باقی می‌ماند تا در طول زندگی مشترک و با توانایی مالی، پرداخت شود.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به اینکه این تصمیم حکیمانه، چند فایده اساسی دارد تصریح کرد: یکی تکریم جایگاه زن یعنی با توجه به اینکه مهریه حق مسلم زوجه است، این تصمیم نه تنها آن را نادیده نمی‌گیرد، بلکه با تعیین یک مبنای معقول، از تعیین مهریه‌های غیرمتعارف و کاذب که تنها بر کاغذ می‌مانند، جلوگیری می‌کند.

وی بر کاهش فشار بر جوانان نیز اشاره کرد و افزود: بسیاری از پدران و مادران به خاطر مهریه‌های سنگین و از ترس بدهکاری، از ازدواج فرزندانشان جلوگیری می‌کنند و این تصمیم، راه ازدواج را هموار می‌سازد.

وی با اشاره به عمل به سیره نبوی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «بهترین مهریه، کمترین آن است» و ما باید این سنت حسنه را در جامعه خود زنده کنیم.

ماموستا کلشی نژاد تاکید کرد: بی‌تردید عمل به این بیانیه گام عملی برای آبادانی دنیا و آخرت است چرا که دشمنان همواره از اختلاف و تفرقه تغذیه می‌کنند، اما ما با وحدت کلمه و عمل به این تصمیمات عقلانی، توطئه‌ها را خنثی خواهیم کرد.