دومین آزمون جامع آموزشی با هدف شناسایی استعدادها و گسترش فرصت‌های برابر یادگیری، همزمان در پایگاه‌های بسیج سوادکوه شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ شالیکار فرمانده سپاه سوادکوه شمالی گفت: این آزمون با هدف شناسایی استعداد‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابر یادگیری برای متقاضیان در مناطق مختلف شهری و روستایی برگزار شد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش شکاف‌های آموزشی افزود: این رقابت علمی فرصتی برای افرادی است که به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی یا اقتصادی، دسترسی کمتری به مراکز آموزشی پیشرفته دارند.

فرمانده سپاه سوادکوه شمالی، حمایت از ارتقای سطح دانش اقشار مختلف جامعه را از اهداف این برنامه برشمرد و گفت: بسیج در کنار فعالیت‌های خود در حوزه امنیت، در عرصه علم و عدالت آموزشی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

سرهنگ شالیکار افزود: این اقدام در چارچوب برنامه‌های بسیج برای تبدیل پایگاه‌ها به مراکز رشد فکری و آموزشی در سطح شهرستان اجرا شده است.

به گفته وی، نتایج آزمون نیز برای ارائه مشاوره‌های تحصیلی و آموزشی به شرکت‌کنندگان بررسی خواهد شد.