خانواده‌ای در همدان با گذشت سه نسل، هنوز هم در ادامه راه پدران و مادران خود، روضه خانگی در عزای حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجلس عزای حضرت زهرا (س)، پس از ۸۰ سال هنوز هم در دل بازار طلا فروشان شهر همدان برگزار می‌شود.

خانواده مرحوم حاج محمد حسین ایزدی با ادامه راه پدر و پدر بزرگ همچنان در ایام فاطمیه دوم، مراسم روضه حضرت زهرا (س) را برگزار می‌کنند.

با اینکه فرزندان این خانواده درآمریکا و خارج از استان زندگی می‌کنند، اما طبق قرار هر ساله در این ایام در منزل قدیمی پدر که برای برگزاری این روضه اختصاص یافته حضور می‌یابند و مراسم روضه را برگزار می‌کنند.

مردم هم از مناطق مختلف شهر همدان در این مراسم معنوی شرکت می‌کنند.