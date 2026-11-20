رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان گفت: با وجود اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدن‌خیز، در سال‌های گذشته کمتر از پنج درصد این منابع به استان بازگشته است و توسعه زیرساخت‌های معدنی همچنان با چالش روبه‌روست.

مجید حجت نوقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با انتقاد از تخصیص نیافتن کامل سهم قانونی استان‌ها از حقوق دولتی معادن گفت: طبق قانون معادن ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید در محل استقرار معدن برای توسعه زیرساخت‌های معدنی و جبران آثار فعالیت معادن به استان بازگردد، عددی که کامل تخصیص داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه این استان یکی از قطب‌های اصلی معدنی کشور است، گفت: معادن مس و سنگ‌آهن این استان سهم قابل توجهی در پرداخت حقوق دولتی دارند، اما بازگشت منابع متناسب با سهم استان از این درآمد‌ها انجام نشده است.

حجت نوقی افزود: در سال‌های گذشته کمتر از پنج درصد از رقم کسب شده از حقوق دولتی معادن در استان کرمان هزینه شد، وضعیت راه‌های دسترسی به معادن و زیرساخت‌های مناطق معدنی هم نشان می‌دهد که توجه کافی به این موضوع نشده است.

وی جاده دسترسی به مجتمع مس سرچشمه را نمونه‌ای از این وضعیت دانست و افزود: این مسیر سال‌ها بدون نوسازی متناسب با حجم تردد باقی مانده و به‌تازگی اقداماتی برای اصلاح آن آغاز شده است؛ در حالی که زیرساخت‌های مناطق معدنی باید متناسب با میزان فعالیت و درآمدزایی این مجموعه‌ها توسعه پیدا کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان ادامه داد: تردد مستمر ماشین‌آلات و خودرو‌های معدنی، خسارت‌هایی به جاده‌های استان وارد کرده و این موضوع علاوه بر فعالان معدنی، زندگی و تردد مردم مناطق معدنی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

حجت‌نوقی با اشاره به وضعیت معادن کوچک گفت: این معادن از یک سو با هزینه‌های سنگین تولید و پرداخت حقوق دولتی مواجه‌اند و از سوی دیگر، از منافع بازگشت این منابع به زیرساخت‌های منطقه بهره چندانی نمی‌برند. حتی معادن بزرگ نیز با وجود پرداخت مبالغ قابل توجه، همچنان با مشکلات زیرساختی روبه‌رو هستند.

وی درباره پیگیری این موضوع از مسولان نیز گفت: با توجه به مشکلات و محدودیت‌های مالی کشور، پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره علت تخصیص نیافتن کامل منابع و بازگشت سهم قانونی استان دریافت نشده است.

گفتنی است؛ حقوق دولتی معادن، سهمی است که دولت از درآمد حاصل از استخراج و بهره‌برداری از ذخایر معدنی دریافت می‌کند. بر اساس قانون، درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن باید به این ترتیب تقسیم شود؛ ۶۵ درصد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای اجرای بهینه تکالیف، اکتشافات، تجهیز معادن و توسعه بخش معدن اختصاص یابد، ۱۵ درصد به استان‌ها و شهرستان‌های محل معدن تعلق گیرد تا با اولویت شهرستان میزبان، صرف ایجاد زیرساخت، جاده‌سازی، بهداشت، مدرسه‌سازی و رفع محرومیت شود. همچنین ۱۲ درصد از این منابع در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گیرد تا برای احیا، بازسازی و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی هزینه شود، همچنین باید ۵ درصد به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای حمایت و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها داده شود و در نهایت ۳ درصد باقی‌مانده به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد تا صرف ارتقای امور فنی، نظارتی و مهندسی معادن کشور شود.