به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، یادواره ۳۷ شهید والامقام منطقه چینیجان رودسر برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این مراسم گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی در برابر اراده مردم مبعوث و توان نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران درمانده شده‌اند.

سرهنگ حسن امینی ایستادگی امروز مردم و نیرو‌های مسلح به فرماندهی مقام معظم رهبری را با تاسی از سیره عاشورا عنوان کرد و افزود: مادامیکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ساری و جاری باشد این راه ادامه خواهد داشت و ملت بصیر و آزادی خواه ایران اسلامی در این راستا ذره‌ای عقب نشینی نخواهند کرد.