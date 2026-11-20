به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مردم شهیدپرور شهرستان پاسارگاد میزبان پیکر مطهر شهیدی بودند که سال‌ها پیش برای دفاع از امنیت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی به میدان نبرد رفت و سرانجام پس از سال‌ها غربت، در آغوش مردم این دیار آرام گرفت.

پیکر مطهر این شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور پرشور مردم شهرستان پاسارگاد تشییع و در بوستان یاس شهرک انقلاب این شهرستان به خاک سپرده شد.