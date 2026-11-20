شهردار تهران از اختصاص بیش از ۳۰۰ هکتار زمین برای ایجاد پارک علم و فناوری شهری خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است این ظرفیت با الحاق زمین‌های جدید به ۵۰۰ هکتار افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در گردهمایی سالیانه کانون دانش‌پژوهان نخبه با عنوان «نخبگان کشور دوست» با اشاره به نقش نسل جوان در پیشرفت علمی کشور گفت: خودباوری جوانان و تکیه بر توان علمی و ایمانی آنان، از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه نخبگان باید در مسیر پیشرفت و اقتدار علمی کشور نقش‌آفرینی کنند، افزود: مسیر پیشرفت ایران با تلاش و مجاهدت نسل جوان و دانش‌پژوهانی ادامه پیدا می‌کند که با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌ها برای اعتلای نام ایران در عرصه علم و فناوری تلاش می‌کنند.

اختصاص ۳۰۰ هکتار برای پارک علم و فناوری شهری

شهردار تهران با اعلام برنامه مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌های فناوری در پایتخت گفت: از حدود سه سال پیش پیگیری تأسیس پارک علم و فناوری شهری در دستور کار قرار گرفت و مجوز‌های لازم نیز دریافت شد.

زاکانی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هکتار زمین در تهران برای ایجاد پارک علم و فناوری اختصاص یافته که بخشی از آن، محدوده ۲۰۰ هکتاری پارک ولایت است و برنامه داریم این ظرفیت را با الحاق زمین‌های جدید به حدود ۵۰۰ هکتار افزایش دهیم.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت نخبگان و شرکت‌های فناور تأکید کرد: مدیریت شهری خود را مکلف به فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای حمایت از جامعه علمی و فناوری کشور می‌داند.

نخبگان در خدمت حل مسائل پایتخت

زاکانی با تأکید بر ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان در مدیریت شهری گفت: شهر تهران با مجموعه‌ای از مسائل و نیاز‌های گسترده روبه‌روست و نخبگان می‌توانند بهترین ظرفیت برای ارائه راهکار و گره‌گشایی از مشکلات پایتخت باشند.

وی افزود: مدیریت شهری علاوه بر حمایت از نخبگان، وظیفه دارد زمینه حضور و فعالیت مؤثر آنان در متن جامعه و عرصه‌های مختلف را فراهم کند.

جوانان؛ مخاطبان اصلی گام دوم انقلاب

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، جوانان را نقش‌آفرینان اصلی تحقق اهداف پیش‌روی کشور دانست و گفت: تحقق عدالت اجتماعی، دستیابی به قله‌های علم و فناوری و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، به همت و تلاش نسل جوان امکان‌پذیر خواهد بود.

زاکانی با تقدیر از فعالیت ۳۲ ساله کانون دانش‌پژوهان نخبه در شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی، بر ضرورت تداوم حمایت از این مجموعه و گسترش ظرفیت‌های نخبه‌پروری تأکید کرد.