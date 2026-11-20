اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را با ادعا‌های آمریکا پیش از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ مقایسه کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه با ارسال پیامی در فضای مجازی اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را با ادعا‌های آمریکا پیش از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ مقایسه کرد.

بقایی با اشاره به سخنرانی کالین پاول در شورای امنیت سازمان ملل پرسید: «آیا مقام‌های آمریکایی واقعا انتظار دارند جهان حضور جنجالی کالین پاول در شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ را فراموش کرده باشد؟»