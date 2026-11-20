نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به شرایط خاص کشور و فشار معیشتی بر مردم، از مسئولان خواست با نگاهی ویژه به وضعیت گرانی‌ها، راهکار‌های عملیاتی برای کنترل قیمت‌ها و تأمین کالا‌های ضروری ارائه دهند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیت‌الله صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بوشهر با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بسیج را نعمت الهی و منشأ خدمات ارزشمند در تمامی عرصه‌های نظامی و غیرنظامی دانست و تصریح کرد: تقویت جامع بسیج یک ضرورت راهبردی برای نظام است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون ضرورت دستیابی به ایرانی مقتدر در تمامی عرصه‌ها، اظهار کرد: برای تحقق این هدف بزرگ، حضور مدیران کارآمد، جهادی و بهره‌گیری از دانش روز، نظارت مؤثر و بازتولید برنامه‌ها مطابق با مقتضیات زمان الزامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور و فشار معیشتی بر مردم، از مسئولان خواست با نگاهی ویژه به وضعیت گرانی‌ها، راهکار‌های عملیاتی برای کنترل قیمت‌ها و تأمین کالا‌های ضروری ارائه دهند.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری افزود: برای کنترل قیمت‌ها نیازی به برنامه‌ریزی‌های بسیار پیچیده نیست؛ ایجاد بازارچه‌های کوچک محلی با مشارکت مردم، خرید از تولیدکننده و ارائه بدون واسطه به مردم با کمک ظرفیت‌های بسیج و شهرداری‌ها، راهکاری ساده و مؤثر برای عبور از این شرایط است.

خطیب نماز جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، تصمیم‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و گفت: صدور قطعنامه ضد حقوق بشری علیه ایران درحالی است که این سازمان در برابر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه، سوریه، عراق و افغانستان سکوت کرده است؛ ازاین‌رو تصمیم‌های سازمان ملل برای آزادی‌خواهان جهان هیچ اعتباری ندارد.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور، بر لزوم توجه جدی مسئولان به امور فرهنگی به عنوان پایه و اساس جامعه تأکید کرد و افزود: متأسفانه در حال حاضر نوعی رهاشدگی در مسائل فرهنگی از جمله موضوعات مرتبط با پوشش و حجاب دیده می‌شود که نیازمند تدبیر، مدیریت بازدارنده و برخورد قانونی است. شایسته نیست درحالی که رزمندگان در جبهه‌ها برای دفاع از انقلاب جان‌فشانی می‌کنند، در فضای زیستی جامعه آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب دچار آسیب شود.

امام جمعه بوشهر ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت‌ام‌البنین (س) و گرامیداشت روز تکریم خانواده‌های شهدا، از تلاش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران در سطح کشور و استان قدردانی کرد و از عموم مردم خواست در هر محله با سرکشی و تکریم خانواده‌های معزز شهدا، دین خود را به آرمان‌های انقلاب ادا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در خطبه‌های اول نماز جمعه با اشاره به هفته بسیج به تبیین جایگاه راهبردی بسیج عمومی و جهاد اسلامی پرداخت.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به تفاوت امور راهبردی با امور غیرراهبردی در جامعه اظهار کرد: برخی امور اگرچه مهم هستند، اما محلی و خاص‌اند، درحالی که امور راهبردی همچون بسیج عمومی و دفاع مقدس، اساسی و بنیادین بوده و منشأ تحولات بزرگ در صیانت از کیان اسلام و نظام اسلامی هستند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه نیرو‌های مسلح رسمی کشور وظیفه حفاظت از مرز‌ها و امنیت را بر عهده دارند، افزود: با توجه به گستردگی و شدت تهدیدات دشمن، حضور یک بسیج عمومی در کنار نیرو‌های مسلح برای انجام امور پشتیبانی و دفاع نظامی یک ضرورت است و نقش بی‌بدیل بسیج در دوران ۸ سال دفاع مقدس مؤید این حقیقت است که پیروزی‌های بزرگ در سایه حضور مردمی رقم خورده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با استناد به آیات مبارک قرآن کریم تصریح کرد: خداوند متعال در قرآن کریم فرمان عمومی جهاد داده و جهاد در راه خدا با جان و مال را به عنوان تجارتی بدون زیان معرفی کرده است؛ همچنانکه می‌فرماید کسانی که در راه خدا صف‌آرایی می‌کنند و، چون سدی استوار و «بنیان مرصوص» در برابر دشمن می‌ایستند، محبوب پروردگار هستند.

امام جمعه بوشهر با یادآوری شور و شوق مجاهدان صدر اسلام برای حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، تصریح کرد: در صدر اسلام رزمندگانی که به محضر پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌آمدند تا در جهاد شرکت کنند، هنگامی که با پاسخ منفی رسول خدا (ص) مواجه می‌شدند که «امکاناتی برای حمل و تجهیز شما ندارم»، از شدت اندوه و حسرت اشک می‌ریختند؛ چرا که توفیق حضور در خط مقدم جهاد از آنها سلب شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزش بالای پاسداری و مرزبانی از حریم اسلام به نقل از پیامبر مکرم اسلام (ص) گفت: رسول خدا (ص) فرمودند که یک شب پاسداری و نگهبانی در راه خدا، از هزار شبانه‌روزی که شب‌های آن به عبادت و روز‌های آن به روزه‌داری طی شود برتر و بالاتر است.