تیم‌های قهوه باتسام مشهد، پیشرو تهران، گروه بهمن تهران و نفت آبادان در هفته چهارم لیگ بسکتبال بانوان موفق به شکست حریفان شان شدند.

هفته چهارم لیگ بسکتبال بانوان؛ برد پیشرو و گروه بهمن همراه با آبادانی‌ها و مشهدی‌ها

هفته چهارم لیگ بسکتبال بانوان؛ برد پیشرو و گروه بهمن همراه با آبادانی‌ها و مشهدی‌ها



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور جمعه ۲۹ آبان با برگزاری ۴ دیدار از هفته چهارم پیگیری شد.

در اولین دیدار این هفته که در شهر قدس برگزار شد، قهوه باتسام مشهد مقابل آکادمی نیکا پیروز شد. پریسا راهنما بهترین بازیکن باتسام مشهد و این دیدار بود که ۲۱ امتیاز، ۶ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۲۲ را در کارنامه اش ثبت کرد.

در دیگر دیدار برگزار شده در شهر قدس، تیم پیشرو موفق به شکست کی دبلیو سی تهران شد و روند دیدار‌های بدون باختش را ادامه داد. بهترین بازیکن این دیدار الناز سیاهی بود که ۶ امتیاز، ۹ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۱۳ داشت.

گروه بهمن تهران که در سومین دیدار برگزار شده در شهر قدس برابر نماینده اصفهان صاحب برتری شد. دلارام وکیلی با ۱۱ امتیاز، ۸ ریباند،۲ پاس گل وکارایی ۱۹ بهترین بازیکن این دیدار بود.

در تنها دیدار این هفته که خارج از تهران برگزار شد، نفت آبادان در دیدار خانگی مقابل ستاد ملی گاز تهران پیروز شد.

بهترین بازیکن این دیدار شیدا شجاعی بازیکن نفت بود، او با عملکرد ۱۵ امتیاز، ۵ ریباند،۳ پاس گل و کارایی ۲۳ این عنوان را به دست اورد.

نتایج دیدار‌های هفته چهارم لیگ بسکتبال زنان به این شرح است:

جمعه ۲۹ آبان

آکادمی بسکتبال نیکا ۳۵ - ۸۴ قهوه باتسام مشهد

کی‌دبلیوسی تهران ۳۲ - ۶۲ پیشرو تهران

گروه بهمن ۷۶- ۵۰ سپاهان اصفهان

پالایش نفت آبادان ۷۸ _ ۴۶ ستاد ملی گاز