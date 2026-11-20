هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز با برگزاری چهار دیدار هفته چهارم پیگیری شد که تیم سحر همچنان به علت واژگونی اتوبوس در هفته دوم این رقابت‌ها قادر به برگزاری مسابقه نیست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر بسکتبال بانوان جمعه (٢٩ آبان) با برگزاری دیدار‌های هفته چهارم در حال برگزاریست.

در این هفته، دیدار آکادمی بسکتبال سحر و استقلال تهران به دلیل حادثه واژگونی اتوبوس و حضور نیافتن آکادمی سحر لغو شده است. این تیم هفته گذشته نیز در دیدار مقابل فولاد مبارکه سپاهان به میدان نرفته بود.

در یکی از دیدار‌های این هفته، پیشرو تهران که با سه پیروزی متوالی برابر قهوه باتسام، سپاهان و گروه بهمن همچنان بدون شکست باقی مانده است، برابر کی‌دبلیوسی تهران صف آرایی کرده است.

ستاد ملی گاز تهران نیز در کنار استقلال و پیشرو، سومین تیمی است که تا پایان هفته سوم شکستی را تجربه نکرده است. این تیم پس از پیروزی برابر گروه بهمن، کی‌دبلیوسی و آکادمی بسکتبال نیکا، در هفته چهارم میهمان پالایش نفت آبادان خواهد بود.

در دیگر دیدار این هفته، گروه بهمن تهران که فصل را با سه شکست برابر ستاد ملی گاز، قهوه باتسام و پیشرو آغاز کرده، میزبان فولاد مبارکه سپاهان خواهد بود.

همچنین آکادمی بسکتبال نیکا در خانه به مصاف قهوه باتسام مشهد رفت. نیکا که در سه هفته ابتدایی برابر آکادمی سحر، استقلال و ستاد ملی گاز شکست خورده بود با نتیجه ۳۵بر ۸۴ نیز نتیجه را برابر قهوه باتسام مشهد واگذار کرد.

برنامه دیدار‌های هفته چهارم لیگ بسکتبال زنان به این شرح است:

جمعه ۲۹ آبان

*آکادمی بسکتبال نیکا ۳۵ - ۸۴ قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۱ - شهر قدس)

*کی‌دبلیوسی تهران - پیشرو تهران (ساعت ۱۳ - شهر قدس)

*گروه بهمن تهران - فولاد مبارکه سپاهان (ساعت ۱٥- سالن شهر قدس)

*پالایش نفت آبادان - ستاد ملی گاز تهران (ساعت ۱۶ - آبادان)