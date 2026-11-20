امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: مسئولان باید ضمن حفظ استقلال و ایستادگی کشور در برابر فشار‌های خارجی، تمام توان خود را برای رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان به کار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با تاکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت:مسئولان باید ضمن حفظ استقلال و ایستادگی کشور در برابر فشار‌های خارجی تمام توان خود را برای رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان به کار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت:همه باید برای حفظ کشور و عبور از مشکلات در کنار یکدیگر باشیم.

وی خطاب به مسئولان گفت: مهمترین دغدغه مدیران و مسئولان باید این باشد که چگونه می‌توان مشکلات مردم را برطرف کرد و شرایط رفاهی و معیشتی جامعه را بهبود بخشید. توجه به نیاز‌های مردم و تلاش برای رفع گرفتاری‌های آنان باید در اولویت برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسئولان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی برای حفظ تمامیت و استقلال کشور افزود: برای صیانت از کیان ایران اسلامی هر آنچه در توان داشته باشیم به کار خواهیم گرفت.

وی از همه افرادی که همچنان شب‌ها در خیابان‌ها حضور دارند و صحنه را خالی نمی‌کنند قدردانی کرد.

امام جمعه تبریز در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی،مدیریت مصرف را از الزامات شرایط کنونی دانست و گفت:امروز باید فکر و توان همه ما معطوف به حل مشکلات کشور باشد.

وی با تاکید بر نقش مشارکت عمومی در مدیریت منابع انرژی افزود: خاموش کردن چراغ‌های اضافی و مدیریت در مصرف بنزین از جمله اقداماتی است که هر فرد می‌تواند برای کمک به مدیریت منابع کشور انجام دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت و فرزندآوری اظهار کرد: فرزندآوری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برای توجه جدی به این موضوع و اتخاذ تدابیر لازم، کمتر از ۲۰ سال فرصت داریم.

امام جمعه تبریز در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت هفته بسیج از این نهاد به‌ عنوان مجموعه‌ای برخاسته از اقشار مختلف جامعه و متکی بر روحیه ایثار و فداکاری یاد کرد و گفت: بسیج جان‌فدای ایران و امید مستضعفان است.

وی با بیان اینکه نام بسیج به انسان احساس دلگرمی می‌دهد افزود: بسیج به معنای حرکت در مسیر خداوند با اخلاص و نیت خدمت است و این روحیه می‌تواند در تمامی اقشار جامعه تجلی پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر ضرورت ارج نهادن به تلاش‌های بسیجیان خاطرنشان کرد: همه باید برای بسیج و افرادی که با روحیه اخلاص و فداکاری برای کشور تلاش می‌کنند ارزش قائل باشیم.

وی با قدردانی از بسیجیان، فرماندهان و سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: بسیجیان آذربایجان نشان داده‌اند که جان‌فدای رهبر و ایران هستند.