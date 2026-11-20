شاعران و علاقه‌مندان به ادبیات حماسی در بابل، با برگزاری عصر شعر از سروینه‌ها، یاد ۶۱ بانوی شهیده مازندران را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محفل فرهنگی و ادبی عصر شعر از سروینه‌ها با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره ۶۱ بانوی شهیده مازندران در سالن شهید آوینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار در این نشست با تأکید بر نقش زنان در تبیین ارزش‌های اسلامی و حماسی گفت: بانوان در فرهنگ اسلامی، علاوه بر نقش‌آفرینی در تربیت نسل‌های آینده، در بزنگاه‌های تاریخی نیز از ستون‌های پایداری و تبیین حقیقت هستند.

وی افزود: شهادت بانوان، جلوه‌ای از فداکاری است که آثار آن در جامعه و تاریخ ماندگار می‌شود.

سرهنگ پاسدار مصطفی بازوند نیز با اشاره به پیوند اقتدار ملت با ایثار شهدا گفت: ایثارگری بانوان در دوران دفاع مقدس، از پایه‌های امنیت روحی و اجتماعی جامعه بوده است.

وی افزود: شهدا با فداکاری خود، روحیه ایستادگی در برابر تجاوز و بی‌عدالتی را تقویت کردند و امروز پاسداری از این میراث بر عهده نسل حاضر است.

این محفل در چارچوب برنامه‌های کنگره ۶۱ بانوی شهیده مازندران و با حضور شاعران و علاقه‌مندان به ادبیات حماسی برگزار شد و شاعران، سروده‌های خود را با موضوع مقاومت، ایثار و جایگاه شهدا ارائه کردند.

در این برنامه همچنین یاد و خاطره شهیده زینب نبی‌زاده، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، گرامی داشته شد.