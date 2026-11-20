به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ محمد صالحی گفت: مأموران پلیس راه حین کنترل و نظارت بر تردد خودرو‌ها در محور رشت ـ قزوین، یک دستگاه خودروی سواری را متوقف کردند که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد راننده آن ۱۴ سال سن دارد.

وی افزود: با توجه به نداشتن شرایط قانونی برای رانندگی، خودرو متوقف و موضوع برای پیگیری مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس راه گیلان با هشدار نسبت به رانندگی افراد بدون گواهینامه، خاطرنشان کرد: رانندگی بدون داشتن گواهینامه قانونی، علاوه بر به خطر انداختن جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران ترافیکی، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد؛ خانواده‌ها نیز باید از سپردن خودرو به افراد بدون صلاحیت رانندگی خودداری کنند.