مرحله دوم اقامتگاه‌های بین‌راهی منطقه نمونه گردشگری کاروانسرای مادرشاه مورچه‌خورت با ۷۰ واحد اقامتی، ظرفیت پذیرش ۱۴۰ نفر و اشتغال ۳۰ نفر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در مراسم افتتاح مرحله دوم اقامتگاه‌های بین‌راهی منطقه نمونه گردشگری کاروانسرای مادرشاه مورچه‌خورت افزود: با هدف توزیع متوازن مسافر در همه شهرستان‌ها، تلاش می‌شود جاذبه‌های میراث فرهنگی، معنوی و صنایع‌دستی مناطق مختلف دیده و موانع توسعه آنها برطرف شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار، میمه و وزوان در مجلس شورای اسلامی، گفت: کاروانسرای مادرشاه از آغاز ساخت تاکنون با بیش از ۷ همت به ارزش روز و از محل اعتبارات بخش خصوصی بازسازی شده است.

او حمایت از صنعت گردشگری را ضروری برای ایجاد زیرساخت توسعه آینده استان دانست و گفت: باید از هم‌اکنون برای فردای پیروزی پس از جنگ و رونق اقتصادی توانمند شویم تا معیشت و رفاه مردم تضمین شود.

احمدرضا عاملی، مدیر این مجموعه گردشگری، گفت: مرحله دوم این طرح با مساحت ۱۵۰۰ مترمربع، زیربنای ۱۷۰۰ مترمربع، ۷۰ واحد اقامتی، ظرفیت اقامت ۱۴۰ نفر و اشتغال‌زایی ۳۰ نفر به بهره‌برداری رسید.