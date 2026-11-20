به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پس از گذشت چهار هفته از شروع لیگ دسته دوم فوتبال کشور، داریوش هرمزی به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال دنا یاسوج انتخاب شد.

انتخاب سرمربی جدید در شرایطی صورت گرفته است که تیم دنای یاسوج در سه دیدار ابتدایی خود به سه تساوی دست یافته و در دیدار مقابل فجر قزوین نیز به دلیل حاضر نشدن بازیکنان در زمین مسابقه، با شکست انضباطی سه بر صفر مواجه خواهد شد.

پیش از این، میثم آژنده به‌صورت موقت هدایت دنا یاسوج را بر عهده داشت.

هرمزی ۵۱ ساله و دارای مدرک مربیگری درجه A آسیا است. وی سابقه فعالیت در تیم‌هایی همچون استقلال اهواز، نفت امیدیه، نفت مسجدسلیمان، خیبر خرم‌آباد، ملی حفاری اهواز، فجر سپاسی، کارون خرمشهر و فولاد نوین اهواز را در کارنامه دارد.

این مربی در فصل ۹۰-۱۳۸۹ نیز هدایت نفت امیدیه را بر عهده داشت و با این تیم تا آستانه صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور پیش رفت.

خبر انتخاب داریوش هرمزی به‌عنوان سرمربی جدید دنا یاسوج از سوی علی نگین‌تاجی، سرپرست این تیم، تأیید شده است.

دنا یاسوج در ادامه رقابت‌های لیگ دسته دوم، با شرایط دشواری برای جبران امتیازات ازدست‌رفته روبه‌رو است و باید دید حضور هرمزی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود عملکرد فنی و نتایج این تیم کمک کند.