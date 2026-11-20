آیت الله ناصری در خطبه‌های نماز جمعه: امید ملت ایران به دشمن نیست و مسئولان باید با مدیریت، برنامه‌ریزی و تکیه بر توان داخلی، مسیر خودکفایی و استقلال کشور را تقویت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری در خطبه‌های نماز جمعه یزد با اشاره به نقش ایمان و توکل در دستیابی به عزت و عظمت اظهار کرد: برای رسیدن به عزت‌ها و عظمت‌ها باید از گناه دوری کنیم، با خدا باشیم، دل به او بسپاریم و در مسیر حق حرکت کنیم؛ در این صورت، کمک‌ها و عنایات الهی در عرصه‌های مختلف زندگی شامل حال ما خواهد شد.

وی با اشاره به سخن تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، افزود: این سخن ناشی از اعتقاد، ایمان و توکل به خداوند بود و انسان مؤمن باید تکیه‌گاه اصلی خود را خدا قرار دهد و از قدرت‌های دیگر هراسی نداشته باشد.

امام جمعه یزد با بیان اینکه دشمنان تمام توان خود را برای تضعیف اسلام و مسلمانان به کار گرفته‌اند، تصریح کرد: استکبار جهانی فارغ از اختلاف گروه‌ها، احزاب و گرایش‌های سیاسی، در مسیر تضعیف اسلام و ملت‌های مسلمان حرکت می‌کند.

ناصری با انتقاد از نگاه برخی افراد به موضوع حل مشکلات اقتصادی از طریق واگذاری داشته‌های کشور به دشمن، خاطرنشان کرد: این تصور که برای حل مشکلات اقتصادی باید بخشی از داشته‌های خود را به دشمن واگذار کنیم، رویکردی اشتباه است و نتیجه‌ای جز ذلت نخواهد داشت.

وی با تأکید بر جایگاه و عظمت ملت ایران گفت: ایران بزرگ و باعظمت، ملت مسلمان و متکی به خداوند و پیرو اهل‌بیت (ع)، ملتی عزتمند است و هیچ‌گاه در برابر ظلم و استکبار تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه یزد با طرح این پرسش که چرا برخی در کشور خود را کوچک می‌شمارند و به دنبال تسلیم در برابر دشمن هستند، بیان کرد: نباید مسیر را گم کنیم و در جمهوری اسلامی که به نام امام زمان (عج) است، به دنبال بده‌بستان با دشمنانی باشیم که هیچ‌گاه به ملت‌ها وفادار نمانده‌اند.

ناصری با اشاره به سابقه رفتار آمریکا و قدرت‌های استکباری با ملت‌ها گفت: هدف آنان چیزی جز چپاول، تسلط و تأمین منافع خود نیست و باید دید با کشور‌هایی که در برابر آنان تسلیم شده‌اند، چگونه رفتار کرده‌اند؛ آیا چنین دشمنی قابل اعتماد است؟

وی با اشاره به بدعهدی‌های مکرر آمریکا در قبال ایران افزود: دشمنی که بار‌ها با ایران تفاهم کرده، اما هر بار از تعهدات خود عقب‌نشینی کرده و بر تحریم‌ها و دشمنی‌هایش افزوده است، نمی‌تواند تکیه‌گاه و طرف قابل اعتمادی باشد.

امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه دشمنان خواهان ایرانی ضعیف و تسلیم‌شده هستند، اظهار کرد: مسئولان کشور باید با مدیریت، برنامه‌ریزی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، زمینه ایستادن روی پای خودمان را فراهم کنند و در مسیر خودکفایی گام بردارند؛ چراکه امید ما به دشمن نیست و امید ما فقط به خداوند است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت و نوسازی بسیج تأکید کرد و گفت: بسیج نباید فراموش شود؛ باید آن را تقویت و زمینه حضور و مشارکت نوجوانان و جوانان را در فعالیت‌های بسیج فراهم کنیم.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز گلایه از کم‌رنگ شدن یاد و نام رهبر شهید در برخی مباحث و سخنرانی‌ها خاطرنشان کرد: در سخنان مختلف از تحریم‌ها و مسائل گوناگون صحبت می‌شود، اما از شهادت رهبر شهیدمان کمتر یاد می‌شود؛ نباید یاد و نام ایشان به فراموشی سپرده شود.