عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: تحریم‌ها و برخی سیاست‌های اقتصادی داخلی بر معیشت مردم تاثیر گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین صمصامی در سخنرانی پس از خطبه‌های نمازجمعه کیش، با اشاره به آثار تحریم‌ها و برخی سیاست‌های اقتصادی بر معیشت مردم، خواستار اصلاح رویه‌های مدیریتی و اقتصادی کشور شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، با بیان اینکه آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های مختلف نظامی، علمی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران مقابله کرده است، گفت: تحریم‌ها با وجود فشار‌های گسترده، زمینه پیشرفت کشور در حوزه‌های دفاعی، علمی و فناوری را نیز فراهم کرده است.

صمصامی با اشاره به تجربه ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد، هدف سیاست‌های آمریکا را تسلط بر منابع و منافع اقتصادی ایران دانست و افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف با اتکا به توان داخلی و ایستادگی برابر فشار‌های خارجی، توانسته است مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامد‌های اقتصادی تحریم‌ها، گفت: بخشی از مشکلات معیشتی مردم ناشی از فشار‌های خارجی است، اما بخش دیگری از این مشکلات به سیاست‌های نادرست، ضعف مدیریت، کم‌کاری و بی‌تدبیری در برخی بخش‌ها بازمی‌گردد که باید شناسایی و اصلاح شود.

او افزود: نمایندگان مجلس در این زمینه، از ابزار‌های نظارتی و قانونی همچون سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص برای پیگیری مشکلات و اصلاح رویه‌های نادرست استفاده می‌کنند.

صمصامی با اشاره به بازدید از منطقه آزاد کیش، عملکرد مناطق آزاد را نیازمند بازنگری و ارزیابی دانست و گفت: بر اساس اهداف قانونی، مناطق آزاد باید بستری برای تسهیل تجارت، حذف موانع تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشند.

او گفت: واردات کالای غیرضروری، نحوه واگذاری طرح ها، اختلافات پیمانکاری و شیوه انتخاب مدیران در مناطق آزاد باید بررسی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیرو‌های بومی و متخصص در مدیریت مناطق آزاد افزود: نحوه اداره این مناطق، به‌ویژه در حوزه انتصاب مدیران و واگذاری مسئولیت‌ها، نیازمند توجه و بازنگری جدی است.

صمصامی با اشاره به برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، از اقدامات وزارت نفت در این زمینه قدردانی کرد و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور شد.