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پایگاه خبری آمریکایی نوشت در پی حملات ارتش یمن، دفاتر فعال در مرکز مالی ملک عبدالله در پایتخت عربستان همچنان بسته مانده و این مرکز تقریباً تخلیه و متروکه شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنوشته سِمافور Semafor شرکتهای فعال در این مرکز، بازگشایی دفترهای خود را پیش از سال آینده بعید میدانند.
این پایگاه خبری آمریکایی به نقل از منابعی نوشت: شمار مدیران اجرایی خارجی که ریاض را ترک میکنند، در حال افزایش است.
«سمافور» همچنین از ادامه بسته بودن دفاتر خود در مرکز مالی ملک عبدالله از چند هفته پیش تاکنون خبر داد. برج صندوق سرمایه گذاریهای عمومی عربستان در مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض دیروز هدف حمله نیروهای مسلح یمن قرار گرفت که بخشهایی از این برج، آسیب دید.