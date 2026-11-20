مرکز مالی ریاض تخلیه شده است

پایگاه خبری آمریکایی نوشت در پی حملات ارتش یمن، دفاتر فعال در مرکز مالی ملک عبدالله در پایتخت عربستان همچنان بسته مانده و این مرکز تقریباً تخلیه و متروکه شده است.