به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از درخشش فرزندان خانواده بزرگ امداد استان در هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» خبر داد و گفت: در این دوره از جشنواره، ۲۱ نفر از فرزندان تحت حمایت استان در رشته‌های مختلف به‌عنوان برگزیده انتخاب و به مرحله کشوری راه یافتند.

مجید الهی‌راد با اشاره به استقبال گسترده خانواده بزرگ کمیته امداد از این رویداد قرآنی اضافه کرد: هشتمین جشنواره باران وحی با مشارکت ۸۲۰ هزار نفر از فرزندان و خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در سراسر کشور برگزار شد که این استقبال چشمگیر، بیانگر علاقه‌مندی و ظرفیت بالای خانواده بزرگ امداد در حوزه فعالیت‌های قرآنی است.

وی افزود: در این جشنواره، شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوعی از جمله حفظ قرآن کریم، ترتیل، مداحی، نقالی‌خوانی و مجری‌گری به رقابت پرداختند و ۲۱ نفر از فرزندان تحت حمایت خراسان شمالی موفق به کسب عنوان منتخب و راهیابی به مرحله کشوری شدند.

الهی‌راد ادامه داد: در آیین اختتامیه این جشنواره که با حضور رئیس و اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) در مشهد مقدس برگزار شد، از مدیرکل و معاونت فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی به پاس رتبه اول در ثبت ۵۴ هزار اثر نفر از لحاظ کمی در این جشنواره تجلیل شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت انس با قرآن کریم خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ قرآنی تنها به تلاوت و حفظ آیات محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه فهم، تدبر و عمل به آموزه‌های قرآن در زندگی فردی و اجتماعی فرزندان فراهم شود.

وی تصریح کرد: شناسایی، حمایت و پرورش استعداد‌های قرآنی فرزندان تحت حمایت از اولویت‌های برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد است و تلاش می‌کنیم با تقویت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر این استعداد‌ها را فراهم کنیم.