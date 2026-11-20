به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از ظهر امروز با افزایش سرعت وزش باد شمالی در مناطق جنوبی خلیج‌فارس و تداوم وزش آن طی روز شنبه در سطح خلیج فارس، سواحل و فراساحل استان، به‌نسبت مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

هادی سالاری افزود: همچنین از روز یکشنبه تا سه‌شنبه، وضعیت جوی و دریایی به‌نسبت آرامی برای استان مورد انتظار است.

وی آسمان استان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: وزش باد بیشتر شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل جنوبی استان، شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل شمالی و مرکزی از فردا صبح شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و از صبح فردا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی کرد.

سالاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۴:۰۰ بامداد، جزر اول ساعت ۱۰:۰۰، مد دوم ساعت ۱۷:۰۰ و جزر دوم ساعت ۲۳:۵۵ دقیقه خواهد بود.