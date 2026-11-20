همزمان با آغاز هفته بسیج، برنامه میقات صالحین با حضور حلقه‌های تربیتی در مصلاهای نماز جمعه ساری، فرح‌آباد و کیاسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ علی‌اکبر صادقی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ساری از فعالیت حدود ۳۰۰ حلقه تربیتی صالحین در این شهرستان خبر داد و گفت: برنامه میقات صالحین همزمان با آغاز هفته بسیج در مصلاهای نماز جمعه ساری، فرح‌آباد و کیاسر برگزار شد.

صادقی افزود: این برنامه از ساعت ۱۰ صبح با تشکیل حلقه‌های تربیتی و با هدف گفت‌وگو، تبادل نظر و تبیین موضوعات مورد نیاز نسل‌های مختلف، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، برگزار شد.

وی محورهای فعالیت حلقه‌های صالحین را معرفتی و اعتقادی، تربیتی و رفتاری، بصیرتی با تأکید بر مسائل روز و مهارت‌های تخصصی و عمومی برشمرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ارتقای آگاهی و تقویت رشد فکری، اخلاقی و مهارتی اعضا دنبال می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری با اشاره به فعالیت حدود ۳۰۰ حلقه فعال و ویژه صالحین در بخش خواهران و برادران افزود: این حلقه‌ها گروه‌های سنی کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و پیشکسوتان را پوشش می‌دهند و در زمینه‌های قرآنی، معرفتی، تربیتی و بصیرتی برنامه‌های مستمر دارند.

صادقی گفت: پس از پایان حلقه‌های تربیتی، شرکت‌کنندگان به صفوف نماز جماعت می‌پیوندند و میثاق‌نامه گروه‌های تربیتی صالحین نیز بین دو نماز قرائت می‌شود.