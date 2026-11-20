به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرهنگ علی زنگنه‌نیا گفت: در پی وقوع قتل جوانی ۲۴ ساله در یازدهم آبان‌ماه سال جاری در شهرستان آباده، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران در تحقیقات اولیه مطلع شدند که قاتل با چوب اقدام به قتل کرده و سریعا متواری شده است.

سرهنگ زنگنه‌نیا ادامه داد: ماموران این فرماندهی پس الز گذشت چند روز از این حادثه با به کارگیری شگرد‌های پلیسی و اقدامات فنی موفق شدند قاتل را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی آباده اضافه کرد: قاتل ۴۱ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی بیان کرد.

سرهنگ زنگنه‌نیا در پایان گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.