به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان، در حاشیه جشنواره یک‌روزه گفت: در این مراسم از برگزیدگان رشته‌های علوم و مسابقات قرآنی، ایثارگری، وظیفه‌شناسی، مسئولیت‌پذیری و خانواده، برگزیدگان فرهنگی، هنری، تبلیغات و کتابخوانی، برگزیدگان برنامه‌های مهارتی و فرماندهانی که بیشترین تعامل را با سربازان داشتند، تقدیر شد.

در پایان مراسم نیز از خانواده پنج شهید سرباز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تقدیر شد.