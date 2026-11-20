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جشنواره حضرت علی اکبر(ع) و تقدیر از سربازان برگزیده سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با حضور ۴۰۰ سرباز برتر در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهدای درچه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان، در حاشیه جشنواره یکروزه گفت: در این مراسم از برگزیدگان رشتههای علوم و مسابقات قرآنی، ایثارگری، وظیفهشناسی، مسئولیتپذیری و خانواده، برگزیدگان فرهنگی، هنری، تبلیغات و کتابخوانی، برگزیدگان برنامههای مهارتی و فرماندهانی که بیشترین تعامل را با سربازان داشتند، تقدیر شد.
در پایان مراسم نیز از خانواده پنج شهید سرباز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تقدیر شد.