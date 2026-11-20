به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: در حال حاضر بارش برف پراکنده در جاده ترانزیتی درگز - قوچان گزارش شده و با توجه به روند کاهشی دما بارش برف طی امروز در این محور ادامه دارد.

یوسف بنی اسدی افزود: هم اکنون جاده‌های بخش سرولایت نیشابور و شهرستان قوچان همچنین بزرگراه باغچه - نیشابور تحت تاثیر بارش باران قرار دارند.

وی با اشاره به تداوم بارندگی در جاده‌های استان در امروز بیان کرد: علاوه بر مناطق ذکر شده بزرگراه مشهد-باغچه امروز بارانی است.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را داراست.