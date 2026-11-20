امام جمعه موقت همدان گفت: مردم در این برهه از زمان، برای ادامه راه پیامبران الهی مبعوث شده‌اند و این وحدت، الگوی همه جوامع بشری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت الاسلام جوادی در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به اینکه پیوند امام و امت در هیچ دوره‌ای مانند این دوره پس از انقلاب اسلامی در ایران نظیر ندارد افزود: با گسترش تفکر بسیجی در کشور همه اقشار با سلیقه‌ها و دیدگاه‌های مختلف، وارد عرصه پشتیبانی از کشور و اعتلای آن شده‌اند و این تفکر امروز در کل جهان طنین انداز شده است.

خطیب جمعه موقت همدان در بخش دیگری از خطبه‌ها به حضور حماسی مردم در بیش از ۲۶۴ شب در خیابان‌ها و میادین اشاره و تصریح کرد: ایرانی‌ها پس از شهادت رهبر انقلاب، متحدتر از گذشته برای نقش آفرینی در عرصه دفاع از نظام و کشور به صحنه آمده‌اند و به این درک مهم رسیده‌اند که نباید انقلاب به دست نااهلان بیفتد.

او با اشاره به اینکه ایرانیان از ابتدای تاریخ پرچمدار حیا و تقوا در جهان بوده‌اند، افزود: دشمن امروز به دنبال خدشه دار کردن همین عفت و حیای برگرفته از آموزه‌های دینی و اخلاقی است و با همه توان در این عرصه وارد شده که برای مقابله با آن بهترین راهکار رعایت تقوای الهی است.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان هم پیش از خطبه‌های نماز جمعه از بسیج به عنوان نهادی مردمی با ماموریت‌های جهاد تبیین، خدمترسانی، امید آفرینی و حفاظت از امنیت و انسجام ملی یاد کرد و گفت: بسیج از مردم قدرت می‌گیرد و در خدمت به همین مردم معنا پیدا می‌کند.

سردار زارع کمالی افزود: امروز دشمن با جنگ ترکیبی تمام عیار به جنگ با ایران اسلامی آمده، اما مردم ما همواره با اتحاد و همبستگی خود در روز‌های سخت، محاسبات آنها را بر هم زده‌اند.

در حاشیه نماز جمعه همدان، دستگاه‌های اجرایی استان به مناسبت هفته بسیج با برگزاری میز خدمت، پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بودند.

سردار زارع کمالی، فرمانده سپاه انصارالحسین استان گفت: این میز‌های خدمت در محل نماز جمعه ۲۶ منطقه از استان برگزار شد تا مردم به صورت رو در رو با مدیران دستگاه‌های اجرایی مشکلات خود را مطرح کنند.