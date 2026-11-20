رئیس اداره محیط زیست پاکدشت از مهر و موم هشت واحد شست‌وشو و دانه‌بندی شن و ماسه به دلیل عدم رعایت ضوابط زیست‌محیطی در شرایط اضطرار آلودگی هوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحسن طباطبایی گفت: در پی تشدید آلودگی هوا و ضرورت کنترل منابع آلاینده، گشت‌ها و پایش‌های کارشناسان این اداره افزایش یافت و تیم‌های نظارتی با حضور در مناطق مختلف شهرستان، فعالیت واحد‌های شن و ماسه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، هشت واحد شست‌وشو و دانه‌بندی شن و ماسه به دلیل تخلف و رعایت نکردن ضوابط و الزامات زیست‌محیطی شناسایی و مهر و موم شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت تصریح کرد: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و کنترلی، مقابله با فعالیت واحد‌های آلاینده و پیشگیری از تشدید آلودگی هوا صورت گرفته است.

طباطبایی در پایان با تأکید بر استمرار گشت‌ها و پایش‌های زیست‌محیطی واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با واحد‌های متخلف و آلاینده، به‌ویژه در شرایط اضطرار آلودگی هوا، با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد و با هرگونه تخلف مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.