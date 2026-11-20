به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با اشاره به پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره)، با بیان اینکه کشور در کنار نیرو‌های نظامی و انتظامی به حضور و پشتیبانی مردم نیز نیاز دارد، افزود: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که حضور آگاهانه و گسترده مردم در مقاطع حساس، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: مردم در دوران پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی، دوران سازندگی و مقابله با فتنه‌ها همواره در صحنه حضور داشته‌اند و با شرکت در راهپیمایی‌ها و اجتماعات مردمی، از انقلاب اسلامی حمایت کرده‌اند.

وی با اشاره به تحولات اخیر کشور تصریح کرد: دشمن تلاش داشت با ایجاد آشوب داخلی و درگیر کردن نیرو‌های مسلح در مسائل داخلی، زمینه تضعیف امنیت کشور و بی‌پشتوانه ماندن مرز‌ها را فراهم کند، اما حضور مردم در اجتماعات و صحنه‌های مختلف، این نقشه را ناکام گذاشت.

امام جمعه یاسوج همچنین ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی خراسانی را تسلیت گفت و افزود: ایشان از فقهای برجسته و استوانه‌های علمی حوزه‌های علمیه شیعه بودند که عمر پربرکت خود را در مسیر علم، تربیت شاگردان و خدمت به مکتب اهل‌بیت (ع) سپری کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تأکید بر ضرورت شکستن محاصره اقتصادی کشور گفت: ما خواهان شکستن محاصره اقتصادی با قدرت ملت و توان نیرو‌های مسلح هستیم، نه با التماس.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه ملت ایران از این مسیر حمایت می‌کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز در موضع قدرت قرار دارد و باید از این فرصت برای مقابله با فشار‌های دشمن و تقویت توان ملی استفاده کند.

امام جمعه یاسوج با اشاره به رویکرد سلطه‌طلبانه آمریکا و قدرت‌های استکباری اظهار کرد: قدرت‌های بزرگ برای تجاوز به کشور‌های مستقل، گاهی از شعار‌هایی مانند حقوق بشر و دموکراسی استفاده می‌کنند و در مواقعی نیز آشکارا منطق زور و سلطه را دنبال می‌کنند.

وی تأکید کرد: کشوری که از قدرت دفاعی و بازدارندگی کافی برخوردار نباشد، در معرض تهدید و زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرد؛ بنابراین، برخورداری از توان دفاعی برای حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور یک ضرورت اساسی است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به اینکه قدرت بازدارندگی مانع تجاوز و زیاده‌خواهی دشمنان می‌شود، افزود: همان‌گونه که قدرت‌های نظامی در محاسبات خود توان مقابله طرف مقابل را در نظر می‌گیرند، کشور‌ها نیز برای حفظ استقلال و جلوگیری از تعرض دشمنان باید از توان دفاعی کافی برخوردار باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در پایان ابراز امیدواری کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت ملت، توان نیرو‌های مسلح و عنایات الهی، مسیر تقویت قدرت ملی و شکستن محاصره اقتصادی را با اقتدار ادامه دهد و اجازه ندهد دشمنان بار دیگر بر کشور و ملت ایران مسلط شوند.