دفتر سیاسی دولت یمن در بیانیه‌ای هدف قرار دادن قایق حامل آوارگان یمنی را جنایت جنگی خواند و آن محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این آوارگان هنگام انتقال از منطقه راس العاره به شهر حیس هدف قرار گرفتند که بر اثر ان ۱۹ نفر شهید و چهار نفر زخمی شدند. بیشتر شهدا و مجروحان زنان و کودکان هستند.

در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن غیرنظامیان و آوارگان، جنایت جنگی و نقض فاحش تمامی کنوانسیون‌های حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی است و تکرار این جنایت‌ها با اصرار و تعمد، نشان از خوی وحشیانه دشمن سعودی دارد.

این بیانیه تشکیل کمیته مستقل برای تحقیق درباره این جنایت شنیع و جنایت‌های گذشته را خواستار شد. دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد دست عدالت، بی امان در عمق خاک سعودی فرود خواهد آمد و عاملان این جنایت راه گریزی از مجازات ندارند