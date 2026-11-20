امام جمعه کاشان با گرامیداشت هفته بسیج گفت: دشمن از تفکر بسیجی می‌ترسد و بسیجیان در نگهبانی میدان‌ها در کنار نیروهای مسلح و در عمران و سازندگی خدمات شایسته‌ای داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام حسینی، نماینده ولی فقیه در کاشان و امام جمعه این شهر، در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی بقیه‌الاعظم با اشاره به هفته بسیج گفت: نگهبانی میدان‌ها در کنار نیرو‌های مسلح و دیگر عرصه‌ها بر عهده بسیجیان است و بسیجیان کاشانی در عمران و سازندگی نیز خدمات فراوانی داشته‌اند.

وی افزود: دشمن از همین تفکر بسیجی ترس دارد؛ مردم ایران فرزندان خود را با روحیه بسیجی، ایثار و از خودگذشتگی تربیت می‌کنند و این روحیه زمینه پیشرفت‌ها و برکات نظام و انقلاب اسلامی را فراهم کرده است.

امام جمعه کاشان با اشاره به شگفتی‌های اربعین و روحیه بسیجی خاطرنشان کرد: تفکر بسیجی، تفکر غرب را زمین می‌زند و زمینه ظهور امام زمان (عج) را فراهم می‌کند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با هشدار درباره گردآوری افزار‌های دشمن در منطقه و احتمال به‌کارگیری آنها گفت: اگر ایالات متحده این بار خطا کند، جنگی گسترده‌تر از منطقه در پیش خواهد بود و صفحه تاریخ عوض می‌شود.