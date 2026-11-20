به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نمازجمعه با اشاره به تحولات منطقه و احتمال تشدید تنش‌های نظامی، تأکید کرد: شرایط به سمت جنگ پیش برود و یا درگیری نظامی رخ ندهد، آمادگی برای دفاع و اداره کشور در شرایط بحرانی ضروری است.

او با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و احتمال تلاش این کشور برای ایجاد درگیری جدید، گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هرگونه تعرض آمادگی کامل دارند و ملت ایران با حفظ وحدت و حضور در صحنه، پشتیبان کشورند.

امام‌جمعه کیش با تأکید بر اینکه آمریکا باید همه شروط ملت ایران را بپذیرد، افزود: جمهوری اسلامی ایران برابر زیاده‌خواهی‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد و حقوق ملت ایران یا از مسیر مذاکره مقتدرانه و یا با ایستادگی و مقاومت تأمین خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، از مردم خواست با صرفه‌جویی، به‌ویژه مدیریت مصرف انرژی، همکاری و از مسئولان نیز خواست برای مهار مشکلات معیشتی، پایش بازار و نظارت بر قیمت‌ها تدبیر کنند.

او تأکید کرد: اصلاحات اقتصادی باید تدریجی، حساب‌شده و با در نظر گرفتن شرایط مردم انجام شود و دولت به جای افزایش قیمت‌ها، بر نظارت بر بازار، هدایت مصرف، افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تمرکز کند.

امام‌جمعه کیش با انتقاد از تحلیل‌هایی که حل مشکلات اقتصادی کشور را در گرو سازش با استکبار می‌دانند، تصریح کرد: نباید مشکلات اقتصادی را به مقاومت و ایستادگی ملت ایران نسبت داد؛ چراکه تجربه نشان داده عقب‌نشینی و امتیازدهی نیز مانع زیاده‌خواهی دشمن نشده است.

او خواستار پاسخگویی مسئولان درباره آمار اجرای توصیه‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب شد و گفت: باید بین مشکلات ناشی از شرایط جنگ تحمیلی و فشار‌های خارجی با مشکلات ناشی از سوءمدیریت و کم‌کاری تفاوت قائل شد و موارد قابل اصلاح را با جدیت پیگیری کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، صدور احکام اعدام برای شماری از روحانیون و نخبگان دینی در بحرین را محکوم کرد و خواستار توجه به حقوق مردم این کشور شد.

او با اشاره به جایگاه بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیج را نماد خدمت صادقانه، انسجام ملی، مقاومت و حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف دانست و افزود: بسیج در دوران دفاع مقدس، سازندگی، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و مقابله با تهدید‌های دشمنان نقش‌آفرینی کرده است.

امام‌جمعه کیش با بیان اینکه فرهنگ بسیجی محدود به مرز‌های ایران نیست، گفت: فرهنگ مقاومت و ایثار در محور مقاومت نیز جلوه‌گر شده و بسیج به‌عنوان یک تفکر و فرهنگ، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و قدردانی از مادران و همسران شهدا تأکید کرد و حضرت‌ام‌البنین (س) را نمونه صبر، وفاداری، ایثار و پاسداری از نهضت عاشورا دانست.