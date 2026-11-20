به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرتیپ دوم پاسدار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با بزرگداشت هفته بسیج، این نهاد مردمی را یادگار ارزشمند امام راحل (ره) برشمرد.

سردار صنعتکاران افزود: بسیج، پیشران پیشرفت و امنیت پایدار در کشور و تفکر بسیجی مانع اصلی تحقق نقشه‌های شوم استکبار جهانی در عرصه‌های مختلف جنگ شناختی، اقتصادی و امنیتی است.

وی با اشاره به توطئه‌های مستمر نظام استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی (تحریم‌ها)، فرهنگی (شبیخون فرهنگی)، نظامی (تحمیل جنگ‌ها)، اجتماعی و امنیتی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از جنگ‌های شناختی و ترکیبی تمام‌عیار تلاش کردند تا با جابه‌جایی ارزش‌ها، مانع پیشرفت این نظام و ملت شوند، اما نرم‌افزار قدرتمند «بسیج» در هیچ شرایطی به آنان اجازه موفقیت نداد.

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فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، بسیج را نیروی راهبردی و هموارساز آرمان‌های انقلاب اسلامی خواند و افزود: استواری در صراط مستقیم، منحرف نشدن در مأموریت‌ها و پیوند ناگسستنی با تعالیم اسلامی، از ویژگی‌های بارز این نهاد مردمی است که امروز با ظرفیت‌سازی برای تحقق مردم‌سالاری اسلامی و تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرینی می‌کند.

سردار صنعتکاران با اشاره به شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در تهاجم اخیر به کشور، دفاع مردم‌پایه را از دستاورد‌های بزرگ بسیج برشمرد و افزود: امنیت پایدار امروز کشور مرهون شبکه گسترده مردمی بسیج است که در همه عرصه‌ها اعم از علمی، پژوهشی، معنویت و اخلاق، اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی از طریق بسیج سازندگی، پیشگام و پیشران بوده است.

وی همچنین با هشدار نسبت به ابعاد جنگ شناختی و تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر عواطف، باور‌ها و سبک زندگی جوانان، بر لزوم هوشیاری و جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: اگرچه دشمن در جنگ سخت و امنیتی ناکام مانده است، اما باید با تکیه بر فرهنگ و تفکر بسیجی، در برابر نفوذ در لایه‌های ذهنی و ادراکی جامعه هوشیار بود و با تبعیت از فرامین ولایت فقیه، در مسیر تحقق جامعه و دولت اسلامی گام برداشت.