فرمانده انتظامی لارستان از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف پارچه و پوشاک فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرهنگ فرهام عسکری بیان کرد: ماموران این فرماندهی هنگام کنترل محور مواصلاتی بندرعباس به لارستان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو، ۲۳ طاقه پارچه و ۱۲۶ ثوب پوشاک فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.