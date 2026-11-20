استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تولید ۹۵ درصد زعفران جهان در ایران و سهم تنها ۵۰۰ میلیون دلاری کشور از بازار ۱۸ میلیارد دلاری این محصول، بر ضرورت عبور از خام‌فروشی و توسعه صنایع تبدیلی برای افزایش ارزش افزوده و سهم ایران از بازار جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی، در حاشیه نخستین جشنواره زعفران شهرستان آبیز گفت: با وجود اینکه حدود ۹۵ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود سهم کشور از گردش مالی بازار جهانی این محصول حدود ۵۰۰ میلیون دلار است؛ موضوعی که ضرورت عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری و عرضه محصولات با ارزش افزوده بالاتر را نشان می‌دهد.

هاشمی با اشاره به گردش مالی حدود ۱۸ میلیارد دلاری زعفران در بازار جهانی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری علاوه بر افزایش سهم ایران از این بازار، زمینه رونق اقتصادی و افزایش درآمد زعفران‌کاران را فراهم می‌کند

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این استان با ۱۶ هزار هکتار سطح زیر کشت و برداشت سالانه ۵۰ تن، رتبه دوم تولید زعفران در کشور را دارا است، افزود: توسعه صنایع تبدیلی علاوه بر رونق اقتصادی، درآمد زعفران‌کاران را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

هاشمی با قدردانی از زعفران‌کاران شهر آبیز، شهرستان زیرکوه و سایر مناطق استان خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی بیش از ۲۴ هزار بهره‌بردار زعفران دارد و برگزاری چنین رویدادهایی نقش مؤثری در معرفی محصول به بازار، شناخت توانمندی‌های تولیدکنندگان و تقویت جایگاه زعفران استان دارد

استاندار با اشاره به احیای بیش از ۲۶۷ رشته قنات در استان طی سال گذشته، از پیگیری تأمین اعتبار برای تکمیل قنوات منطقه آبیز خبر داد و گفت: میزان تحقق اعتبارات سفر رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۳ درصد رسیده و پیگیری طرح‌های زیرساختی در این زمینه ادامه دارد.