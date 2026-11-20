کمیته حقوق بشر و امور بشردوستانه مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه سالانه حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را تصویب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در این قطعنامه که با رای موافق ۱۶۲ کشور تصویب شد بر حق فلسطینی‌ ها در تعیین سرنوشت، استقلال و زندگی آزادانه در سرزمین خود به دور از اشغال رژیم صهیونیستی تاکید شده است.

رژیم صهیونیستی، آمریکا و ۶ کشور دیگر به این قطعنامه رای مخالف و ۸ کشور هم رای ممنتع دادند.

در این قطعنامه بر نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، درباره غیرقانونی بودن اشغال سرزمین فلسطین و ضرورت پایان دادن بدون تاخیر به اشغالگری رژیم صهیونیستی، تصریح شده است.