فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بوشهر با تأکید بر اینکه بسیج پس از دفاع مقدس نیز هرگز متوقف نشد، افزود: خدمت‌رسانی به محرومان، ساخت منازل برای مددجویان کمیته امداد و حضور پیشتازانه در حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله از جمله فعالیت‌های مستمر بسیجیان است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ غلامرضا شهابی در تجمع باشکوه حلقات صالحین و نمازگزاران جمعه بوشهر، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدا، بسیج را لشکر عظیمی دانست که به فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از نظام شکل گرفت و در تمامی بحران‌ها نجات‌بخش کشور بوده است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در دوران دفاع مقدس، یادآور شد: در جنگ تحمیلی، ۸۰ تا ۹۰ درصد رزمندگان اسلام را اقشار مختلف مردم اعم از دانش‌آموز، دانشجو، پزشک، بازاری، کسبه و کشاورز در قالب نیرو‌های مردمی بسیج تشکیل می‌دادند که این حضور حماسی، کارآمدی این نهاد مردمی را به اثبات رساند.

فرمانده بسیج مالک اشتر بوشهر با تأکید بر اینکه بسیج پس از دفاع مقدس نیز هرگز متوقف نشد، افزود: خدمت‌رسانی به محرومان، ساخت منازل برای مددجویان کمیته امداد، حضور پیشتازانه در حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله، و سرکشی مستمر از خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و رزمندگان از جمله فعالیت‌های مستمر بسیجیان است.

سرهنگ شهابی با اشاره به عملکرد درخشان بسیج در حوزه‌های گوناگون امنیتی و اجتماعی خاطرنشان کرد: در دوران شیوع بیماری کرونا نیز بسیجیان در خط مقدم خدمت‌رسانی و پرستاری از بیماران حضور داشتند و در زمینه امنیت محلات و مقابله با ناآرامی‌ها نیز با تمام توان از اموال و ناموس مردم صیانت کردند.