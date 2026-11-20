سردار محمدرضا مهدوی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی افزود: حضور معنادار امروز مردم مشهد در رزمایش بزرگ «جان‌فدا و خونخواهی امام شهید» نشان داد که این مردم در برابر استعمار و استکبار، متحدانه پای وطن، استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و قدرت واقعی ایران متکی بر اراده و حضور مردم است.

وی ادامه داد: این حضور مردم مشهد، جلوه‌ای کم‌نظیر از قدرت مردمی و عزم ملی در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران شاهد حضور حماسی بسیجیان جان فدایی هستند که در طول دویست و شصت شب در همه مناطق تجمعی مردم مبعوث شده مشهد آماده شدند، آموزش دیدند و با این حضور، آمادگی خود را در برابر ماموریت های که به آنان در دفاع از انقلاب اسلامی و ملت مقتدر ایران محول خواهد شد، نشان دادند.