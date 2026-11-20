به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،دبیر سومین جشنواره ملی انار ایج و رودبال گفت: نمایشگاه و غرفه‌های عرضه محصولات محلی، صنایع دستی، هنر‌های تجسمی، غذا‌های بومی و فرآورده‌های کشاورزی جنب مجموعه ورزشی شهدای شهر ایج میزبان بازدیدکنندگان بود.

محمدی‌نژاد ادامه داد: شهر ایج از مناطق شناخته‌شده انارخیز استان فارس است و انار ممتاز آن، به‌ویژه ارقام «رباب» و «فاروق»، بسیار شاخص و شناخته‌شده هستند.

دبیر سومین جشنواره ملی انار ایج و رودبال ادامه داد: باغ‌های انار، پیشینه دیرینه باغداری، دانش بومی کشاورزان و فرآورده‌های متنوع حاصل از این محصول، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه صنایع تبدیلی، رونق بازاریابی محصولات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در منطقه محسوب می‌شوند.

دبیر سومین جشنواره ملی انار ایج و رودبال اضافه کرد: در کنار این پیشینه تمدنی، طبیعت بکر رودبال، چشم‌انداز‌های طبیعی، باغ‌ها، چشمه‌ها و جاذبه‌های گردشگری منطقه، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی را در کنار یکدیگر قرار داده است؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند ایج و رودبال را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری در استان فارس تبدیل کنند.

محمدی‌نژاد ادامه داد: برگزاری جشنواره انار فرصتی است تا گردشگران و میهمانان ضمن آشنایی با محصولات کشاورزی، با فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ و طبیعت این منطقه نیز بیشتر آشنا شوند.

شهر باستانی ایج در جنوب شرق استان فارس و در فاصله ۲۱۰ کیلومتری شیراز است، این شهر از شمال به شهر استهبان از شرق به شهر نی ریز ، از غرب به شهرستان فسا و از جنوب به شهرستان داراب منتهی می‌شود.