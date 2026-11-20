به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این جنایات در جریان عملیات نظامی ارتش میانمار در سال ۲۰۱۷ به کشته شدن هزاران نفر و آوارگی صد‌ها هزار نفر انجامید، روستا‌های سوخته، خانه‌های ویران و روایت‌های تکان‌دهنده بازماندگان؛ تصاویری از جنایاتی که ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مرتکب شد.

اکنون، نزدیک به یک دهه پس از این جنایات، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اعلام کرده است که میانمار علیه اقلیت روهینگیا مرتکب نسل‌کشی شده است و حدود یک میلیون نفر از مسلمانان روهینگیا در اردوگاه‌های پناهندگان بنگلادش زندگی می‌کنند، صدور این حکم با استقبال و شادی آوارگان همراه شد.

رهبر کنونی حکومت میانمار در زمان وقوع نسل‌کشی فرمانده ارتش بود، او پس از به دست گرفتن قدرت در کودتای نظامی سال ۲۰۲۱، همواره تلاش می‌کرد برای خود و حکومت نظامی میانمار مشروعیت بین‌المللی کسب کند، تلاشی که اکنون با چالش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

اگر چه دیوان بین‌المللی دادگستری دستور داده است که امکان بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان فراهم شود اما روستا‌های آنها دیگر تحت کنترل ارتش میانمار نیست؛ بلکه یک گروه شورشی به اسم ارتش آراکان توانسته بخش‌هایی از قلمرو را به تصرف خود درآورد، این گروه همچنین به ارتکاب خشونت و نقض حقوق مسلمانان روهینگیا متهم است.